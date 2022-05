Roma, teneva i suoi dipendenti stranieri in nero e scaricava rifiuti direttamente in fogna (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma. Il traffico di rifiuto illecito e il relativo smaltimento con metodo poco ”ortodossi” sono un problema vivo nel nostro territorio, soprattuto nella Capitale, dove di recente è stato riscontrato un vero e proprio incremento dei crimini condotti in tal senso che non fanno altro che danneggiare l’ambiente, oltre che l’economia del territorio. Oltre a ciò, anche il numero di attività abusive, senza permessi né regolamentazioni è fuori controllo. Il problema dell’abusivismo nella Capitale L’abusivismo è dilagante, e spesso le attività di cimentano in operazioni per cui non hanno permessi o le conoscenze per poter poi condurle in maniera corretta. Per non parlare, poi, dei rifiuti da queste prodotti: scaricati abusivamente o dati alle fiamme. Per questo motivo è stata potenziata la vigilanza su una serie di attività del settore delle officine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022). Il traffico di rifiuto illecito e il relativo smaltimento con metodo poco ”ortodossi” sono un problema vivo nel nostro territorio, soprattuto nella Capitale, dove di recente è stato riscontrato un vero e proprio incremento dei crimini condotti in tal senso che non fanno altro che danneggiare l’ambiente, oltre che l’economia del territorio. Oltre a ciò, anche il numero di attività abusive, senza permessi né regolamentazioni è fuori controllo. Il problema dell’abusivismo nella Capitale L’abusivismo è dilagante, e spesso le attività di cimentano in operazioni per cui non hanno permessi o le conoscenze per poter poi condurle in maniera corretta. Per non parlare, poi, deida queste prodotti: scaricati abusivamente o dati alle fiamme. Per questo motivo è stata potenziata la vigilanza su una serie di attività del settore delle officine ...

