Pedopornografia | nel 2021 casi aumentati del 47% | il report

(Di giovedì 5 maggio 2022) In crescita il numero dei minori (531) approcciati sul web da adulti abusanti. La fascia più a rischio è quella tra i 10 e i 13 anni, ma crescono anche idi adescamento online dei bambini nella fascia 0-9 anni. I dati sono stati diffusi da Save the Children e Polizia Postale, per la Giornata nazionale contro la pedofilia e ladel 5 maggio

In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la, Mete Onlus calendarizza una nuova edizione di Amore Festival, adesso è la volta di ...accade alle giovani generazioni...... incrementi pari al 30 %2021numero dei bambini coinvolti in casi die adescamento, affermano come socialnetwork, videogiochi e messaggistica possano costituire una grande ...Il 5 Maggio 2022 si celebra la XXVI Giornata nazionale dei Bambini vittime della violenza, dello sfruttamento, della indifferenza contro la pedofilia. Il tema scelto per il 2022 sarà “Oltre la porta ...Nel corso del 2021 sono stati 5.316 i casi di pedopornografia denunciati rispetto ai 3.243 del 2020 (+47%), con i pericoli che “corrono” in rete nei giochi di ruolo e nei videogiochi online con ...