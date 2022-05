Madame: “Perché ho staccato i social per tre mesi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, 20 anni, ha inaugurato il suo tour Madame in Tour (che proseguirà con un tour nei club e poi nei festival estivi) con un sold out all’Alcatraz di Milano, raccontando ai fan di come si “sdoppia” tra vita e carriera. “Non sembra il primo concerto del primo tour“, dice Madame alla platea durante il concerto di apertura del 3 maggio a Milano, e in effetti di esperienza ormai Madame ne ha accumulata parecchia. Dopo il trionfo con la sua Voce a Sanremo sul palco dell’Ariston, brano che ha vinto sia il premio Sergio Bardotti per il miglior testo che il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, la rapper vicentina ha sperimentato cosa vuol dire essere un’artista ormai affermata. “Come succede a molti artisti che diventano ufficialmente e pubblicamente artisti mi sono un po’ ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 5 maggio 2022), pseudonimo di Francesca Calearo, 20 anni, ha inaugurato il suo tourin Tour (che proseguirà con un tour nei club e poi nei festival estivi) con un sold out all’Alcatraz di Milano, raccontando ai fan di come si “sdoppia” tra vita e carriera. “Non sembra il primo concerto del primo tour“, dicealla platea durante il concerto di apertura del 3 maggio a Milano, e in effetti di esperienza ormaine ha accumulata parecchia. Dopo il trionfo con la sua Voce a Sanremo sul palco dell’Ariston, brano che ha vinto sia il premio Sergio Bardotti per il miglior testo che il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, la rapper vicentina ha sperimentato cosa vuol dire essere un’artista ormai affermata. “Come succede a molti artisti che diventano ufficialmente e pubblicamente artisti mi sono un po’ ...

