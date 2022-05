Lotta allo spaccio: 60enne ‘beccato’ con della cocaina, in casa tutto l’occorrente per il confezionamento (FOTO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Non si ferma l’attività delle forze dell’ordine volta a contrastare lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei militari un uomo di 60 anni trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, destinata poi alla vendita. Leggi anche: Vede i carabinieri e ingoia la droga, ma soffoca: prima lo salvano e poi lo arrestano Rinvenuta droga anche nella casa della compagna Oggi l’uomo, originario di Cori è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione locale. Le indagini dei militari sono proseguite anche all’interno della casa in cui il 60enne viveva assieme alla sua compagna. Qui sono state rinvenute e sequestrate ulteriori dosi di cocaina e tutto l’occorrente per il taglio e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Non si ferma l’attività delle forze dell’ordine volta a contrastare loe la detenzione di sostanze stupefacenti. Nel mirino dei militari un uomo di 60 anni trovato in possesso di alcune dosi di, destinata poi alla vendita. Leggi anche: Vede i carabinieri e ingoia la droga, ma soffoca: prima lo salvano e poi lo arrestano Rinvenuta droga anche nellacompagna Oggi l’uomo, originario di Cori è stato arrestato dai CarabinieriStazione locale. Le indagini dei militari sono proseguite anche all’internoin cui ilviveva assieme alla sua compagna. Qui sono state rinvenute e sequestrate ulteriori dosi diper il taglio e il ...

