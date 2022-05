Lazio Cabral | sarà addio a fine stagione | le ultime

Advertising

CalcioNews24 : #Cabral sarà addio a fine stagione con la #Lazio ?? - Amorimnismo : RT @sportli26181512: Lazio, flop Cabral: il futuro è già scritto: Il giocatore arrivato il 31 gennaio dallo Sporting Lisbona è pronto a far… - LALAZIOMIA : Lazio, l'obbligo di Cabral sarebbe scattato per le presenze - - sportli26181512 : Lazio, flop Cabral: il futuro è già scritto: Il giocatore arrivato il 31 gennaio dallo Sporting Lisbona è pronto a… - LALAZIOMIA : Lazio, flop Cabral: il futuro è già scritto -

Corriere dello Sport

Per il prossimo mercato ladovrà tagliare il monte ingaggi e per farlo, un primo passo è ... Oltre al sicuro non riscatto di, bisognerà trovare una sistemazione per Kamenovic e Akpa Akpro e ...... uno sta crescendo,, e l'altro che invece non potrà mai fare più di questo. Hanno bisogno ... Infine ha commentato anche il grave errore di Pairetto in Spezia -, errore che potrebbe ... Lazio, flop Cabral: il futuro è già scritto L’obbligo di riscatto di Cabral sarebbe scattato dopo almeno 10 presenze: l’esterno dirà addio alla Lazio a fine campionato Dopo 10 presenze sarebbe dovuto scattare l’obbligo di riscatto ...ROMA - Jovane Cabral pronto a far ritorno allo Sporting Lisbona. L’attaccante, arrivato in prestito a fine mercato invernale, è al termine della sua breve esperienza da giocatore della Lazio. Appena 6 ...