Advertising

Ahasveron : #lariachetira Ma cosa racconti, ma cosa dici, leggi i giornali o chiedi notizie ad altri, dovresti essere nello sca… - Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : - Reading_Tiffany : #oggi sul nostro #blog puoi leggere la #recensione del #libro #Kiev di Nello Scavo edito @garzantilibri Un racconto… - daniel_sempere1 : ...Il 'sindaco' di Mariupol, Vadim Boychenko, nominato da Kiev, che, secondo i media ucraini, ha lasciato la città… -

Globalist.it

... riferisce che l'esercito russo ha fatto irruzionestabilimento, per il secondo giorno, con ... Un consigliere del Ministro della difesa di, Yuriy Sak, ha detto alla Bbc chela difesa dell'...Un reportagestabilimento di Myrcha. I fori dei proiettili sono appena un'ombra sui giganteschi silos ... nelle campagne a 70 km a nordovest di. I russi sono arrivati il 13 marzo dalla ... Kiev: nello stabilimento Myrtel attaccato dai russi si lavora nei campi con la paura delle mine PESCARA – Arterie Theater presenta “Madri generazione X – Digitale, Reading, Story telling”, creato per MATTA#APERTO2022 con la collaborazione di Artisti per il Matta e Mila ...I civili che si sono rifugiati nella fabbrica potranno raggiungere la Russia o i territori sotto il controllo di Kiev, secondo i militari russi. All'inizio della giornata, il sindaco d di Mariupol, ...