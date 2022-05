Advertising

Novella_2000 : I Ferragnez a cena con Damiano David e Giorgia Soleri (FOTO) -

C'è stata da parte sua solo una rivelazione , mentre si trovava acon sua moglie Chiara ... In questi giorni, ia New York hanno preso parte al Met Gala 2022 . Hanno sfoggiato outfit ...La Pina, Diego e Valentina Ricci hanno parlato così delladi beneficienza. Ascolta qui sotto ... Chiara Ferragni e Fedez I nostri preferiti in assoluto sono stati loro, i: Chiara ...Le star che hanno sfilato in coppia al Met Gala 2022 sono state moltissime, dai Ferragnez a Blake Lively e Ryan Reynolds, ma a distinguersi per originalità è stato questo duo inedito Per l'evento fash ...Poi la prima cena con la sua adorata Chiara e un’altra bellissima notizia ... An Anthology of Fashion. “The Ferragnez go to… Met Gala”, avevano annunciato e così è stato. I due piccioncini hanno ...