“Fui cacciato da una serie televisiva” | la confessione dell’attore lascia di stucco

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Fuida una”, l’attore rivela un retroscena del tutto inaspettato. E’ uno degli attori più amati del panorama cinematografico italiano ma per arrivare a questi livelli si è molto impegnato dall’inizio della sua carriera. In un’intervista rita a Il Corriere della sera ha parlato della sua vita professionale. L’attore dice di avere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

StefanoGreco7 : @alex_orlowski Devo dire che a fine anni 80 entrai in una libreria, giovincello, per chiedere una copia. Ero eviden… -

Mamma mi hadi casa e sono andato a vivere da nonna. Con la bambina, ho fatto proprio il padre, non ho delegato. E, in un giorno, ho recuperato l'anno perso a scuola, mi sono messo a vendere ...con un foglio di via. Perché, Giselle, perché Pubblicità"Fui cacciato da una serie televisiva": l'amatissimo attore ha confessato nel corso di un'intervista un fatto accaduto molti anni fa.Mamma mi ha cacciato di casa e sono andato a vivere da nonna ... Che cosa le fa pensare, adesso, che siamo pronti al cambiamento epocale di valori che auspica «La forza degli eventi storici, con la ...