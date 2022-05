Dopo la proposta per il riconoscimento della vulvodinia | la fidanzata di Damiano dei Måneskin pubblica La signorina Nessuno

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 maggio 2022) Non solo attivismo per ilneuropatia del pudendo. Oggi, giovedì 5 maggio, Giorgia Soleri, moe influencer,il suo primo libro di poesie. La(Vallardi, 208 pagine, 15,80 euro) è il suo debutto nell’editoria. Anche se, come ha spiegato in un post su Instagram, non è un progetto arrivato per caso. Anzi… Leggi anche ›riconosciuta dal SSN: Giorgia Soleri ealla Camera per ladi Legge › Giorgia Soleri,didei ...