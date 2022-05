CorSport: al Napoli piace Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli lavora per il centrocampo del futuro, scrive il Corriere dello Sport, e ha messo gli occhi sullo svedese del Bologna, Mattias Svanberg. “è vero che Fabian è un capitolo (quasi) chiuso e Zielinski non è più ritenuto incedibile al cospetto di un’offerta ritenuta congrua, ma lo è altrettanto che il ds Giuntoli valuta i nomi del centrocampo che verrà: e in quest’ottica piace, e anche un bel po’, Mattias Svanberg, lo svedese del Bologna in copertina”. Ha 23 anni, va in scadenza nel 2023 “e ciò significa che le pretese non potranno essere eccessive nonostante la corte di tanti estimatori”. Sempre restando al Bologna, al Napoli piace anche Aaron Hickey, per le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Illavora per il centrocampo del futuro, scrive il Corriere dello Sport, e ha messo gli occhi sullodel. “è vero che Fabian è un capitolo (quasi) chiuso e Zielinski non è più ritenuto incedibile al cospetto di un’offerta ritenuta congrua, ma lo è altrettanto che il ds Giuntoli valuta i nomi del centrocampo che verrà: e in quest’ottica, e anche un bel po’,, lodelin copertina”. Ha 23 anni, va in scadenza nel 2023 “e ciò significa che le pretese non potranno essere eccessive nonostante la corte di tanti estimatori”. Sempre restando al, alanche Aaron Hickey, per le ...

