Colpo grosso da Chanel nel centro di Parigi | dal negozio di fronte filmano tutta la rapina video

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nuovoneldi. Un commando di ladri composto da quattro persone, una delle quali armata di fucile d’assalto, ha commesso unanel pomeriggio nella gioielleria divicino a place Vendome, nel cuore della capitale francese, portando via un bottino che si aggira tra i due ed i tre milioni di euro, secondo quanto riferisce Le Parisien. La polizia ha riferito che nessuno è rimasto ferito nel corso dellaa rue de la Paix, che è stata immediatamente transennata. Braquage sous AK47 chez…. Jamais j’aurais cru voir ça de ma vie pic.twitter.com/BnjgHU0OTt LEGGI ANCHE I ladri rumeni a lezioni di furto: ecco come svaligiano le nostre case () Roma, anzianata in strada da due 20enni a ...

Rapina a mano armata in una gioielleria Chanel nel pieno centro di Parigi, in rue de la Paix a due passi da Place Vendome. Il colpo è avvenuto questo pomeriggio e tutta l'area intorno a alla famosa pi ...