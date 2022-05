Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la confessione bollente a “Le Iene”: fan sconvolti (Di giovedì 5 maggio 2022) Da giorni non si fa altro che parlare del particolare accordo prematrimoniale firmato da Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevede di avere rapporti intimi almeno quattro volte alla settimana. Dopo aver letto questa particolare clausola, Stefano Corti, inviato de Le Iene, ha sottoposto quattro coppie famose a un test molto intimo e piccante. Si tratta di Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. La confessione hot di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ai microfoni de Le Iene ha lasciato i loro fan senza parole.



Cinque anni d’amore e di passione tra Aurora ... Leggi su tvzap (Di giovedì 5 maggio 2022) Da giorni non si fa altro che parlare del particolare accordo prematrimoniale firmato da Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevede di avere rapporti intimi almeno quattro volte alla settimana. Dopo aver letto questa particolare clausola, Stefano Corti, inviato de Le, ha sottoposto quattro coppie famose a un test molto intimo e piccante. Si tratta die il fidanzato, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Lahot diai microfoni de Leha lasciato i loro fan senza parole.Cinque anni d’amore e di passione tra...

Advertising

petris_katia : @StingingBee3 Non ho capito chi è la tipa assieme ad Aurora Ramazzotti.. - Annarosamancin1 : RT @IsaeChia: #LeIene, quattro coppie vip svelano qual è il posto più strano in cui hanno fatto l'amore I #Prelemi, Aurora Ramazzotti e Go… - fashiongenus : «Andare dallo psicologo è amore per se stessi». Aurora Ramazzotti in prima linea per la salute mentale… - IsaeChia : #LeIene, quattro coppie vip svelano qual è il posto più strano in cui hanno fatto l'amore I #Prelemi, Aurora Ramaz… - antonellina1986 : RT @Riccardo_Bocca: Vedo ora #CelebrityChef. E sento definire ripetutamente Jake La Furia 'ragazzo di strada' a differenza di Aurora Ramazz… -