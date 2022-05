Hotel Sica Restaurant | un luogo dove i clienti si sentono a casa loro

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 4 maggio 2022) di Monica De Santis A Montecorvino?Rovella, nel cuore dei monti Picentini, dal 1986, grazie ad un’idea di Giuseppe, uomo dalle grandi doti imprenditoriali e ricordato dalla comunità per la sua particolare umiltà e disponibilità verso gli altri, c’è l’, oggi gestito dalla famigliaed in particolare dal nipote Giuseppe, che come il nonno, grazie alla sua passione e determinazione, sta facendo crescere di anno in anno la struttura. “Quando si aprono le porte del nostro, ogni cliente deve sentirsi come asua”, era il motto del fondatore dell’. E quel motto oggi è diventato il simbolo di questo albergo a quattro stelle. Una struttura pronta ad accogliere giovani coppie, famiglie, gruppi e ...