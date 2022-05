FOTO: CM Punk debutta nel mondo di Sons of Anarchy, sarà un personaggio di Mayans (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sons of Anarchy è una delle serie più apprezzate degli ultimi decenni ed il suo spin-off Mayans è arrivato ormai alla quarta stagione. Nell’episodio di questa settimana ha debuttato un nuovo personaggio, interpretato dal #1 contender del titolo AEW CM Punk. Sembra che il suo personaggio dovrebbe diventare un “regular” della serie e che quindi lo vedremo in diversi episodi. L’ex wrestler WWE non è nuovo alle apparizioni nelle serie televisive, dato che in passato lo abbiamo visto come personaggio della serie di Starz “Heels”. In passato Punk è stato protagonista anche di un lungometraggio intitolato: “La ragazza del terzo piano”, in Italia disponibile su Prime Video. Why yes, that is @cmPunk on ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 4 maggio 2022)ofè una delle serie più apprezzate degli ultimi decenni ed il suo spin-offè arrivato ormai alla quarta stagione. Nell’episodio di questa settimana hato un nuovo, interpretato dal #1 contender del titolo AEW CM. Sembra che il suodovrebbe diventare un “regular” della serie e che quindi lo vedremo in diversi episodi. L’ex wrestler WWE non è nuovo alle apparizioni nelle serie televisive, dato che in passato lo abbiamo visto comedella serie di Starz “Heels”. In passatoè stato protagonista anche di un lungometraggio intitolato: “La ragazza del terzo piano”, in Italia disponibile su Prime Video. Why yes, that is @cmon ...

