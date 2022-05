**Difesa: Mattarella, 'Costituzione sottolinea vocazione alla pace dell'Italia'** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Nel contesto internazionale caratterizzato da gravi minacce alla pace e alla stabilità del nostro continente, mi è grato riaffermare, in occasione del 161° anniversario della sua Costituzione, la gratitudine verso una Forza Armata protagonista nella storia della unificazione del Paese e parte importante nella gestione della sicurezza della Repubblica, nei molteplici impegni sviluppati a livello internazionale in aderenza alle decisioni del Parlamento". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Capo di stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino. "La politica di difesa incardinata nella nostra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Nel contesto internazionale caratterizzato da gravi minaccestabilità del nostro continente, mi è grato riaffermare, in occasione del 161° anniversarioa sua, la gratitudine verso una Forza Armata protagonista nella storiaa unificazione del Paese e parte importante nella gestionea sicurezzaa Repubblica, nei molteplici impegni sviluppati a livello internazionale in aderenza alle decisioni del Parlamento". Lo dice il presidentea Repubblica Sergionel messaggio inviato al Capo di stato maggiore'Esercito, generale di corpo d'armata Pietro Serino. "La politica di difesa incardinata nella nostra ...

