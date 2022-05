Caro Porro | le mascherine restano Ed è anche colpa vostra

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Gentilissimo Dott., siamo oramai a maggio 2022 (oltre due anni dall’inizio della pandemia) e dobbiamo ancora indossare le, ultimi in Europa ad avere un attegiamento del genere nei confronti del virus. Solo la settimana scorsa il ministro Speranza è riuscito con un colpo di coda a prolungare l’utilizzo di questo dispositivo per altri 45 giorni in molteplici situazioni. Indipendentemente dall’essere d’accordo o meno con questo provvedimento sembra che nessuno si sia posto una semplice domanda per giudicare questo provvedimento: cosa si aspetta che accada nei prossimi 45 giorni il ministro Speranza? Si aspetta che il virus magicamente scompaia? Improbabile a detta degli esperti. Si aspetta che venga rilasciato sul mercato un vaccino che finalmente impedisca la propagazione del virus oltre a proteggere i singoli individui dalla malattia ...

Nicola Porro

