Sosa | “La rimonta subita contro l’Empoli rimarrà nella storia | gli azzurri hanno commesso un errore…”

(Di martedì 3 maggio 2022) L’ex azzurro critica l’atteggiamento degli uomini di SpallettiRoberto ‘Il Pampa’, ex attaccante del Napoli, ha commentato il raggiungimento del piazzamento in … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

infoitsport : BDC - Sosa: 'I calciatori si sono accontentati, la rimonta di Empoli resterà nella storia” - sscalcionapoli1 : Sosa: “I calciatori si sono accontentati, la rimonta di Empoli resterà nella storia” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: BDC - Sosa: 'I calciatori si sono accontentati, la rimonta di Empoli resterà nella storia” -

Sul campo del Nola (2 - 1) l'Us Fasano subisce la, dopo il vantaggio del solito bomber ... Suma; Del Col, Gorzelewski, Callegari Torre, Taddeo; Capomaggio, Bernardini (40 st); Calabria, ......è quello esterno per 3 - 0 del Gimnasia sulla Platense con reti nel primo tempo di Tarragona e... 2 - 1 sul Cruzeiro con altro successo innella ripresa. In Bolivia vittoria per 4 - 1 ...Roberto ‘Il Pampa’ Sosa, ex attaccante del Napoli ... I calciatori nel momento in cui si era sul 2-0 si sono accontentati e quella rimonta subita resterà nella storia. Ovviamente il mio discorso si ...Foto: Getty Images- Napoli. Sosa: “Me la prendo con i calciatori”. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:. (Spazio Napoli) Il decano dei giornalisti campani, Francesco Marolda, ha parlato ...