Il Guardian celebra Nibali: «L’ultimo eroe romantico del ciclismo italiano in declino» (Di martedì 3 maggio 2022) “Venerdì inizia il Giro d’Italia e Vincenzo Nibali non lo vincerà”. Che è un attacco bellissimo per un pezzo celebrativo. Il Guardian scrive di Nibali, con una delle sue migliori penne: Jonathan Liew. E ne scrive per quel ciclismo romantico che sta invecchiando assieme al campione siciliano, e anche perché il suo declino va di pari passo con quello della tradizione italiana. Che è una notizia, anche in Inghilterra. Ora Nibali ha 37 anni, non vince una gara di grande prestigio da tre anni e ha già detto che correrà il Giro per il suo compagno di squadra Miguel Ángel López. Ma Nibali già qualche anno fa aveva impartito una lezione “di vita”, spiegando “nei minimi dettagli le centinaia di piccole vittorie e minuscoli allineamenti che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 maggio 2022) “Venerdì inizia il Giro d’Italia e Vincenzonon lo vincerà”. Che è un attacco bellissimo per un pezzotivo. Ilscrive di, con una delle sue migliori penne: Jonathan Liew. E ne scrive per quelche sta invecchiando assieme al campione siciliano, e anche perché il suova di pari passo con quello della tradizione italiana. Che è una notizia, anche in Inghilterra. Oraha 37 anni, non vince una gara di grande prestigio da tre anni e ha già detto che correrà il Giro per il suo compagno di squadra Miguel Ángel López. Magià qualche anno fa aveva impartito una lezione “di vita”, spiegando “nei minimi dettagli le centinaia di piccole vittorie e minuscoli allineamenti che ...

