Il futuro della mobilità (Di martedì 3 maggio 2022) Tre giorni dedicati alla mobilità del futuro, questo è Next generation Mobility, l’evento iniziato oggi 3 maggio – aperto fino al 5 – organizzato presso il Museo dell’automobile di Torino, ma anche online come già era accaduto lo scorso anno. L’occasione è preziosa per approfondire le tematiche riguardanti l’applicazione di tecnologie innovative al nostro modo di muoversi, lasciando da parte le ideologie e approfondendo gli aspetti più concreti del loro sviluppo, dalla percezione da parte delle persone alla navigazione, fino all’economia possibile. Istituzioni, aziende, startup e università hanno quindi avuto l’occasione di presentare servizi e prodotti di mobilità. Da ogni sessione specializzata, che spazia dai progetti legati al Pnrr alla mobilità privata fino allo spazio aereo urbano, la decarbonizzazione, la ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) Tre giorni dedicati alladel, questo è Next generation Mobility, l’evento iniziato oggi 3 maggio – aperto fino al 5 – organizzato presso il Museo dell’automobile di Torino, ma anche online come già era accaduto lo scorso anno. L’occasione è preziosa per approfondire le tematiche riguardanti l’applicazione di tecnologie innovative al nostro modo di muoversi, lasciando da parte le ideologie e approfondendo gli aspetti più concreti del loro sviluppo, dalla percezione da parte delle persone alla navigazione, fino all’economia possibile. Istituzioni, aziende, startup e università hanno quindi avuto l’occasione di presentare servizi e prodotti di. Da ogni sessione specializzata, che spazia dai progetti legati al Pnrr allaprivata fino allo spazio aereo urbano, la decarbonizzazione, la ...

Advertising

marcodimaio : Il Governo vara decreto da 14 mld per contrastare gli effetti della guerra sull’economia. Il M5S non lo vota, in di… - Linkiesta : Il problema di Fratelli d’Italia non è il suo passato, ma il futuro sovranista che ha in mente La convention si è… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Nei prossimi mesi dobbiamo mostrare ai cittadini europei che siamo in grado di guidare un’… - rinaldi_rin : @EnricoLetta Ma non vi vergognate? Non hanno ancora iniziato a costruirsi la loro vita, stanno ancora sognando e di… - BomprezziMarco : RT @Mavi88997508: #Conte all'#Ariachetira '#Draghi venga a riferire in Aula sulla guerra in Ucraina e ci dica se come Italia siamo falchi o… -