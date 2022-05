Uefa | “Le squadre russe escluse da tutte le competizioni europee”

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ledi clubsono statedalla Champions League e dalle altreper club per la stagione 2022-2023 e la nazionale femminile russa da Euro-2022, cui parteciperà al suo posto il Portogallo. “La Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alleper club nella stagione 2022/23”, si legge in una nota dell’. I club russi e le varie nazionali erano stati sospesi “fino a nuovo avviso” dalla confederazione europea già a febbraio a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Ora l’ha reso note le proprie decisioni, che riguardano sia lecontinentali per nazionali sia quelle per club, di calcio maschile e femminile, le giovanili e anche il futsal. ...

