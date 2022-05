Nel Dl Aiuti anche l’inceneritore di Roma, i ministri M5s non votano: «Con i sostegni alle famiglie non c’entra nulla» (Di lunedì 2 maggio 2022) Non c’è stato il voto del M5s sul decreto Aiuti, il secondo approvato dal governo oggi 2 maggio con una serie di sostegni a famiglie e imprese per contenere le difficoltà degli effetti della guerra in Ucraina. Il mancato voto grillino è legato alla protesta per la presenza nel decreto anche delle norme sui rifiuti contenute nel provvedimento che danno poteri speciali al commissario per il Giubileo a Roma. Tra questi ci sarebbe anche la possibilità di realizzare il contestato termovalorizzatore per la capitale, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Gualtieri. «Noi siamo entrati al governo per accelerare la transizione non per tornare indietro – protesta in una nota il M5s – Riteniamo assolutamente irragionevole la posizione oggi passata in Consiglio dei ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) Non c’è stato il voto del M5s sul decreto, il secondo approvato dal governo oggi 2 maggio con una serie die imprese per contenere le difficoltà degli effetti della guerra in Ucraina. Il mancato voto grillino è legato alla protesta per la presenza nel decretodelle norme sui rifiuti contenute nel provvedimento che danno poteri speciali al commissario per il Giubileo a. Tra questi ci sarebbela possibilità di realizzare il contestato termovalorizzatore per la capitale, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Gualtieri. «Noi siamo entrati al governo per accelerare la transizione non per tornare indietro – protesta in una nota il M5s – Riteniamo assolutamente irragionevole la posizione oggi passata in Consiglio dei ...

