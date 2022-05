L’Espresso, niente cessione a due mesi dall’accordo (Di lunedì 2 maggio 2022) L’annuncio dell’accordo preliminare per la vendita dal Gruppo GEDI di Exor alla Bfc Media di Danilo Iervolino – noto anche nel mondo del calcio come patron della Salernitana – è datato 6 marzo, ma della cessione de L’Espresso ancora non c’è traccia. Quasi due mesi dopo, la vendita non è avvenuta e la rivista continua L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 maggio 2022) L’annuncio dell’accordo preliminare per la vendita dal Gruppo GEDI di Exor alla Bfc Media di Danilo Iervolino – noto anche nel mondo del calcio come patron della Salernitana – è datato 6 marzo, ma delladeancora non c’è traccia. Quasi duedopo, la vendita non è avvenuta e la rivista continua L'articolo

sportli26181512 : #Media #Notizie L’Espresso, niente cessione a due mesi dall’accordo: L’annuncio dell’accordo preliminare per la ven… - CalcioFinanza : L’Espresso, ancora niente cessione da GEDI (Exor) a Iervolino a due mesi dall’accordo preliminare: due ipotesi alla… - AleMissesR5 : @minibeanie00 io non mi faccio il sangue amaro, ho semplicemente espresso un parere perché nonostante a me piaccia… - Cecilia58425422 : @Micio_Theo Anche io sono affranta ?????? non supererò mai che Hande stia con Kaan ????????volete sapere un secreto? Me pi… - gionninanni : @KersevanRoberto Non serve a niente, ai caproni non entra nulla nella zucca, la cosa davvero rilevante è che una co… -

Investcorp, il Milan e il 'regalo' Scudetto: 70 milioni, l'Inter trema ...all'effetto domino che non piace all'InterIl campo ha espresso la ...portare i rossoneri a concretizzare una suggestione niente male, ... l'arrivo di Joao Felix. Il trequartista portoghese rappresenta un ... Pino Granata. Amarcord del fotogiornalismo ...fotografica e lui rispose di sì pur sapendo poco e niente di ... Poi conobbi anche Scianna che incontravo spesso a l'Europeo. Cercai di ... I giornali italiano (Panorama, L'Espresso, Il Mondo, Famiglia ... L'Espresso ...all'effetto domino che non piace all'InterIl campo hala ...portare i rossoneri a concretizzare una suggestionemale, ...'arrivo di Joao Felix. Il trequartista portoghese rappresenta un ......fotografica e lui rispose di sì pur sapendo poco edi ... Poi conobbi anche Scianna che incontravo spesso a'Europeo. Cercai di ... I giornali italiano (Panorama,, Il Mondo, Famiglia ... Boom dei prezzi e niente embargo: così le multinazionali del trading stanno facendo miliardi