“Ho pensato di lasciare la musica”: l’ex vincitore di X Factor reagisce al lutto (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo la malattia ed il lutto l’ex vincitore di X Factor aveva deciso di lasciare la musica. Questa l’incredibile dichiarazione del cantante, che ha anche spiegato chi gli è stato di aiuto nel momento più difficile della sua vita. l’ex vincitore di X Factor ha riconosciuto nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo la malattia ed ildi Xaveva deciso dila. Questa l’incredibile dichiarazione del cantante, che ha anche spiegato chi gli è stato di aiuto nel momento più difficile della sua vita.di Xha riconosciuto nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano che L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : Lorenzo Fragola:'Avevo pensato di lasciare per sempre la musica, ora inizio con un nuovo progetto' - Basiliodel2000 : @camillo_furio @frecciavallone @riccardogguerra @GiovaQuez Forse volendo emulare Stalin intendeva fare una purga di… - odiolacciuga : RT @albyrig: #AllegriOut ho riflettuto molto su questa cosa,cioè,ho pensato che @JohnElkann è troppo intelligente per pensare di lasciare l… - albyrig : #AllegriOut ho riflettuto molto su questa cosa,cioè,ho pensato che @JohnElkann è troppo intelligente per pensare di… - il_disillusore : Scrivevo in altro social alla solita reazione ad un no-vax: Ho sempre pensato che continuare a rispondere in manier… -