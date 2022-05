Giro d’Italia 2022: la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nibali, Simon Yates, Carapaz e Joao Almeida. Van der Poel al debutto (Di lunedì 2 maggio 2022) La partenza del Giro d’Italia 2022 è ormai alle porte, il 6 maggio si avvicina e la startlist inizia a prendere forma. l’elenco dei partecipanti non è ancora definitivo ma diversi grandi campioni hanno già confermato la loro presenza, nonostante una qualità media che sembra inferiore rispetto a quella che ci sarà al Tour de France. A giocarsi il titolo saranno probabilmente Simon Yates, Richard Carapaz e Joao Almeida, con Vincenzo Nibali che proverà a tenere alti i colori azzurri. Una della star annunciate della Corsa Rosa sarà sicuramente Mathieu Van der Poel. Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist (ancora in aggiornamento) del ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) La partenza delè ormai alle porte, il 6 maggio si avvicina e lainizia a prendere forma.deinon è ancora definitivo ma diversi grandi campioni hanno già confermato la loro presenza, nonostante una qualità media che sembra inferiore rispetto a quella che ci sarà al Tour de France. A giocarsi il titolo saranno probabilmente, Richard, con Vincenzoche proverà a tenere alti i colori azzurri. Una della star annunciate della Corsa Rosa sarà sicuramente Mathieu Van der. Andiamo a scoprire nel dettaglio la(ancora in aggiornamento) del ...

