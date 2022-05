Draghi sui decreti Aiuti: «Strumenti eccezionali per situazione temporanea: verso indipendenza da gas russo» – La diretta (Di lunedì 2 maggio 2022) «Sosteniamo le famiglie più povere e le imprese in questo clima di grandissima incertezza. Il governo cerca di fare il possibile per poter dare un senso di vicinanza a tutti gli italiani». Queste le prime parole del premier Mario Draghi durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Dl Aiuti approvato oggi, 2 maggio, dal Consiglio dei ministri. A presentare il documento sui nuovi Aiuti che il governo ha deciso per famiglie e imprese sono anche diversi ministri dell’esecutivo tra cui il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Il provvedimento è molto articolato e vale 14 miliardi di euro ed è stato deciso senza ricorrere a scostamenti di bilanci», ha continuato il premier, «ha l’obiettivo di difendere il potere ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) «Sosteniamo le famiglie più povere e le imprese in questo clima di grandissima incertezza. Il governo cerca di fare il possibile per poter dare un senso di vicinanza a tutti gli italiani». Queste le prime parole del premier Mariodurante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sul Dlapprovato oggi, 2 maggio, dal Consiglio dei ministri. A presentare il documento sui nuoviche il governo ha deciso per famiglie e imprese sono anche diversi ministri dell’esecutivo tra cui il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Il provvedimento è molto articolato e vale 14 miliardi di euro ed è stato deciso senza ricorrere a scostamenti di bilanci», ha continuato il premier, «ha l’obiettivo di difendere il potere ...

