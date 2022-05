Concertone del primo maggio: è successo in diretta, avete visto? (Di lunedì 2 maggio 2022) Cosa è successo nell’attesissimo evento ricorrente ogni anno. Anche quest’anno, si è svolto il ricorrente Concertone del primo maggio, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni in Roma su Rai 3; tantissimo sono stati i cantanti che si sono esibiti, dopo parecchio tempo con una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 maggio 2022) Cosa ènell’attesissimo evento ricorrente ogni anno. Anche quest’anno, si è svolto il ricorrentedel, trasmesso inda Piazza San Giovanni in Roma su Rai 3; tantissimo sono stati i cantanti che si sono esibiti, dopo parecchio tempo con una L'articolo proviene da Leggilo.org.

mengonimarco : La prima volta sul palco del Primo Maggio #concertone #1M2022 - fanpage : Marco Mengoni si è appena esibito sul palco del #Concertone #1maggio - RaiRadio2 : La piazza di San Giovanni a Roma torna ad essere piena di... musica!?? State seguendo il #Concertone del… - Avignone15 : RT @ComunistaRosso: Ieri al Concertone del Primo Maggio si sono fatti appelli per l'Ucraina, non sapendo che in Ucraina dal 2014 la festa d… - bella_libera : RT @ComunistaRosso: Ieri al Concertone del Primo Maggio si sono fatti appelli per l'Ucraina, non sapendo che in Ucraina dal 2014 la festa d… -