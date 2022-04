Fiorentina, Ikone spaventa i tifosi: «Un buon club intermedio, qui per non bruciare le tappe» (Di martedì 5 aprile 2022) Jonathan Ikone, attaccante della Fiorentina, ha spiegato la scelta fatta accettando la corte dei viola: le dichiarazioni sui suoi obiettivi Ai microfoni di BeinSports ha parlato Jonathan Ikone, attaccante della Fiorentina. LE PAROLE – «Ho scelto la Fiorentina perché è un buon club intermedio che gioca a calcio. Non voglio saltare le tappe troppo velocemente. Non ho lasciato il Lille prima perché avevo paura di fare questo passo. Ne ho parlato spesso con la mia famiglia ed è quello che è venuto fuori. Sapevo che non avrebbe potuto seguirmi se me ne fossi andato e sarei dovuto crescere da solo. Mi sono preso il mio tempo, ho pensato e mi sono detto che era ora di partire. Mi sono evoluto su questo punto, anche se mi manca la gioia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 aprile 2022) Jonathan, attaccante della, ha spiegato la scelta fatta accettando la corte dei viola: le dichiarazioni sui suoi obiettivi Ai microfoni di BeinSports ha parlato Jonathan, attaccante della. LE PAROLE – «Ho scelto laperché è unche gioca a calcio. Non voglio saltare letroppo velocemente. Non ho lasciato il Lille prima perché avevo paura di fare questo passo. Ne ho parlato spesso con la mia famiglia ed è quello che è venuto fuori. Sapevo che non avrebbe potuto seguirmi se me ne fossi andato e sarei dovuto crescere da solo. Mi sono preso il mio tempo, ho pensato e mi sono detto che era ora di partire. Mi sono evoluto su questo punto, anche se mi manca la gioia ...

