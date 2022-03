Vladislava | la storia della modella fuggita dall’Ucraina per ricominciare a vivere

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladiè simile a quella di tante altre persone che, in questi terribili giorni, stanno lasciando l’Ucraina per cercare la salvezza fuori dai confini del loro Paese. È simile, e ugualmente straziante: è il racconto di tutti coloro che hanno perso ciò che avevano, che vorrebberoanche a costo di abbandonare quello che di più caro hanno sempre avuto., la giovane moin fugaÈ giovane (appena 22 anni), bellissima e terrorizzata:Zaichenko è solamente una goccia nel fiume di persone che fuoriesce dai treni nella stazione ferroviaria di Przemysl, città polacca a due passi dal confine con l’Ucraina. E pensare che, fino a pochi giorni fa, aveva davanti a sé un brillante futuro come ...