Ucraina e profughi con animali: ok del ministro all'ingresso senza documenti veterinari (Di mercoledì 2 marzo 2022) Natalya Mazur, la veterinaria che dirige il rifugio per animali di Kiev e diverse cliniche Roma, 2 marzo 2022 - Guerra Ucraina e profughi in fuga con gli animali. Nell'emergenza, il ministro della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Natalya Mazur, laa che dirige il rifugio perdi Kiev e diverse cliniche Roma, 2 marzo 2022 - Guerrain fuga con gli. Nell'emergenza, ildella ...

Advertising

Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, Ricciardi: 'Servono grandi campagne vaccino anti #Covid per profughi'. - sbonaccini : La Regione Emilia-Romagna pronta ad accogliere i profughi ucraini. E avviata raccolta fondi per l’assistenza e aiu… - _Nico_Piro_ : Immagine che dice tutto: l'attore, regista, milionario Sean Penn fugge dall'Ucraina a piedi verso la Polonia, in un… - Max3dad : RT @antoniodiba: Racconteremo un viaggio molto speciale in questi giorni. Siamo a bordo di uno di tre autobus partiti da Udine stasera per… - francescolett11 : RT @valy_s: #Bassetti “in #Ucraina sono vaccinati solo al 35% e hanno anche focolai di polio. Dobbiamo vaccinare i profughi in arrivo” #Toz… -