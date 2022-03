Ucraina: a 7 anni malata via da Kiev, ora cura tumore al Gemelli (Di mercoledì 2 marzo 2022) È arrivata ieri mattina nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli Anna (nome di fantasia), una bimba Ucraina di 7 anni, fuggita dalle bombe di Kiev per curare la grave patologia da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) È arrivata ieri mattina nel reparto di Oncologia Pediatrica del PoliclinicoAnna (nome di fantasia), una bimbadi 7, fuggita dalle bombe diperre la grave patologia da ...

