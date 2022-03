Salvare San Siro | nel nome di Giuseppe Meazza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nonno e bambino, mano nella mano. “Sarà stata a metà anni Settanta, la mia prima volta a San: ricordo che nel prepartita lui mi portò negli spogliatoi dell’Inter”. Lui poteva: era Peppìn, storia della Nazionale e di tutta Milano. “Lì c’era Mazzola, che mi sorrise. E riprese a riscaldarsi con Facchetti, in mezzo a quel ticchettio di scarpini che risuona ancora. Poi, al nostro arrivo in tribuna, la gente si alzò in piedi e fece partire l’applauso. Succedeva così tutte le volte”. Oggi Federico Jaselliha 53 anni, i racconti di famiglia li ha trasformati in un libro – Il mio, ExCogita Editore, 2010, insieme a Marco Pedrazzini – e la sua ultima sfida è preservare lo stadio che porta ildi suo nonno dalle mire demolitrici del nuovo calcio. “Il sindaco ...