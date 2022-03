Profughi ucraini arrivano alla stazione dei treni di Berlino (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

elio_vito : Per i profughi ucraini sarà applicata per la prima volta la direttiva 2001/55/CE che prevede la concessione della p… - borghi_claudio : Ricordo che tra tutti i problemi che abbiamo quello del TERZO stato di emergenza è l'ultimo. Questo serve per la pr… - ItaliaViva : ??????Non possiamo lasciare solo il popolo ucraino. Abbiamo pensato a una raccolta fondi per aiutare concretamente i… - MG462gm : RT @UbaldoLorenzo: Fatemii capire #Zaia chiede al governo le deroghe al GP e SGP per i profughi ucraini e familiari per consentirgli sposta… - anam_shivaja : RT @UbaldoLorenzo: Fatemii capire #Zaia chiede al governo le deroghe al GP e SGP per i profughi ucraini e familiari per consentirgli sposta… -