Papa Francesco chiama Lino Banfi e lo invita per un incontro a Santa Marta | “Abbiamo parlato della guerra in Ucraina e di Zelensky”

Advertising

Linkiesta : #Salvini si scopre pacifista ed elogia Francesco (fino alla prossima giravolta) #Salvini sostiene le misure dure d… - LaStampa : Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky - vaticannews_it : #2marzo Attraverso l’Elemosineria, #PapaFrancesco ha fatto recapitare materiale sanitario alla basilica di Santa So… - albertodipietro : RT @msgelmini: Nella Chiesa di San Gregorio Nazianzeno a Roma per rispondere all’appello di Papa Francesco, in questa giornata di digiuno e… - KorazymOrg : Papa Francesco chiede dialogo tra generazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Cos'è la gonalgia, la malattia di: un problema al ginocchio... Piccolo problema fisico per. Il Pontefice deve fare i conti con una gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio , un disturbo comune tra gli ...A ricordarlo èin un messaggio rivolto alla Chiesa del Brasile, che inaugura la Campagna di Fraternità per il 2022 per il periodo quaresimale, dal tema quest'anno "fraternità ed ...Il primo momento si terrà nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna, dove alle 18 il vescovo Francesco Beschi presiederà una preghiera ecumenica in comunione con Papa Francesco. (L'Eco di Bergamo) ...Il comitato cerca anche di rispondere alle aspirazioni del Documento sulla Fraternità Umana, firmato dal Gran Imam di Al-Azhar, Ahmad Al Tayeb e Papa Francesco ad Abu Dhabi nel 2019. Il premio ...