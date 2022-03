Hikikomori, in Italia sono oltre 100mila i ragazzi e le ragazze che si auto isolano fra quattro mura (Di mercoledì 2 marzo 2022) Hikikomori, prigionieri senza sbarre alle finestre. auto reclusi. Individui (spesso giovanissimi) agli arresti domiciliari, colpevoli di nessun reato ma determinati a scontare una pena auto inflitta, inconsapevoli di quanto questo potrà durare. Un mese? Un anno? Dieci… In Italia non esistono dati ufficiali, ma le stime parlano di almeno 100mila casi di ragazzi reclusi nella propria camera. ?? “La sua stanza? Una tomba. Tapparelle abbassate sempre, di giorno e di notte. Luce spenta, sempre. Computer acceso, sempre. Porta al 90 per cento chiusa a chiave. Da lì te ne accorgi che c’è qualcosa che non va“: queste le parole di Massimo, il papà di Federico, 25 anni. “Fino a 17 anni mia figlia ha fatta una vita come tutti gli altri ragazzi; poi, poco a poco, ha iniziato a ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 marzo 2022), prigionieri senza sbarre alle finestre.reclusi. Individui (spesso giovanissimi) agli arresti domiciliari, colpevoli di nessun reato ma determinati a scontare una penainflitta, inconsapevoli di quanto questo potrà durare. Un mese? Un anno? Dieci… Innon esistono dati ufficiali, ma le stime parlano di almenocasi direclusi nella propria camera. ?? “La sua stanza? Una tomba. Tapparelle abbassate sempre, di giorno e di notte. Luce spenta, sempre. Computer acceso, sempre. Porta al 90 per cento chiusa a chiave. Da lì te ne accorgi che c’è qualcosa che non va“: queste le parole di Massimo, il papà di Federico, 25 anni. “Fino a 17 anni mia figlia ha fatta una vita come tutti gli altri; poi, poco a poco, ha iniziato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Hikikomori Italia TEDxCuneo, annunciati i primi speaker dell'evento: tra loro anche la regista Alice Filippi ' Marco Crepaldi Psicologo formatore e divulgatore scientifico è anche presidente dell'associazione nazionale Hikikomori Italia, che si occupa di isolamento sociale volontario giovanile. È autore del ...

Svelati i primi tre speakers di TEDxCuneo 2022, il 26 marzo per "Ubuntu, identità connesse" ' Marco Crepaldi Psicologo formatore e divulgatore scientifico è anche presidente dell'associazione nazionale Hikikomori Italia, che si occupa di isolamento sociale volontario giovanile. È autore del ...

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero Intervista alla psicologa della nostra scuola "Ansia, disturbi dell’umore e anche alimentari" Dai colloqui svolti dalla Dottoressa Conti nell’ambito del progetto Ventaglio, è emerso che la pandemia è stata una sfida per tutti che ha comportato una serie di importanti adattamenti. I problemi ma ...

"Un progetto partito dal quartiere" L’assessore Lanfranco De Franco ha raccolto il guanto di sfida insieme alla Cooperativa Sociale Onlus Hikikomori e al Centro Sociale Venezia. "Un progetto che arriva dal basso" vuole sottolineare l’as ...

