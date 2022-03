Guerra in Ucraina, la Uefa stanzia un milione di euro per i bambini ucraini (Di mercoledì 2 marzo 2022) I componenti del Cda dell’Uefa Foundation for children e il suo presidente Aleksander ?eferin hanno assegnato oggi il Premio Uefa Foundation Award 2022 di un milione per aiutare i bambini in Ucraina e i bambini rifugiati nei Paesi vicini. “Questi fondi finanzieranno iniziative di associazioni e enti di beneficenza membri dell’Uefa, incentrati sui diritti dei bambini e sul loro benessere, con le esigenze esatte attualmente in fase di valutazione in stretta collaborazione con le associazioni affiliate e i partner locali – si legge, in un comunicato diffuso dall’organismo che governa il calcio in europa -. La Uefa Foundation for children ha inoltre deciso di stanziare un fondo di aiuti di emergenza ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) I componenti del Cda dell’Foundation for children e il suo presidente Aleksander ?eferin hanno assegnato oggi il PremioFoundation Award 2022 di unper aiutare iine irifugiati nei Paesi vicini. “Questi fondi finanzieranno iniziative di associazioni e enti di beneficenza membri dell’, incentrati sui diritti deie sul loro benessere, con le esigenze esatte attualmente in fase di valutazione in stretta collaborazione con le associazioni affiliate e i partner locali – si legge, in un comunicato diffuso dall’organismo che governa il calcio inpa -. LaFoundation for children ha inoltre deciso dire un fondo di aiuti di emergenza ...

