Guerra in Ucraina: a Bergamo digiuno, preghiera e veglia per la pace (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. Continua l'escalation di violenza in Ucraina e, in diversi Paesi del mondo, si moltiplicano le iniziative contro la Guerra. A Bergamo, dopo i presidi organizzati lo scorso week-end (sabato 26 e domenica 27 febbraio), vengono proposti nuovi appuntamenti per chiedere la pace. Raccogliendo l'invito di papa Francesco, mercoledì 2 marzo alle 13.30 le Acli di Bergamo, le parrocchie cittadine della CET 1, l'Azione cattolica, la Caritas diocesana, la Comunità di San Fermo, il Sermig di Bonate Sopra, l'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, l'Ufficio Migranti, l'Agesci di Bergamo, Comunione e Liberazione, la San Vincenzo de Paoli, il Movimento dei focolari, il Movimento Cristiano Lavoratori, la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice, il Celim di ...

