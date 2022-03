(Di mercoledì 2 marzo 2022)è davvero in Egitto insieme al suo alter ego Stella Starlight e ieri sono stati in collegamento con Barbara d’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio, nei panni di opinionista, anche la sua ex, Katarina Raniakova, ormai volto fisso della parentesi gossip del programma.e Katarina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

randomredditshi : sto retwittando ogni tweet riguardante alex belli io nostalgico???????????????? - Alessan07633755 : Parlate di Jessica quando sophie si efatta corona pluripregiudicato soleil di tutto e di più Alex belli e Delia mir… - theman022001 : @francy_be Alex Belli ?? - blogtivvu : Alex Belli e l’ex moglie si ‘incontrano’ dopo il divorzio: la reazione #pomeriggio5 #gfvip - natgab2010 : RT @enzoprimerano27: @aill012 Dopo che ieri abbiamo scoperto che solei si riuniva da corona e con lei vi stavano Sophie e Alex belli? Della… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

è davvero in Egitto insieme al suo alter ego Stella Starlight e ieri sono stati in collegamento con Barbara d'Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. In studio, nei panni di ...L'ex moglie diha svelato come il successo avrebbe cambiato il carattere dell'attore. Katarina Raniakova, ex moglie di, ha svelato quanto secondo lei l'attore sia cambiato a causa del successo. ...Alex Belli e l'ex moglie si 'incontrano' dopo il divorzio: la reazione nel corso del collegamento a Pomeriggio 5 andata in onda ieri.Ecco cosa è successo nella 43esima puntata del Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli contro Alex Belli e Kabir Bedi eliminato, come possiamo vedere nella clip di Mediaset Infinity. Ieri sera al Gra ...