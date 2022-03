Ucraina: Romani, 'accelerare ingresso in Ue non aiuta pacificazione' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La capacità e la rapidità di reazione dell'Unione è stata sicuramente encomiabile sulla triplice linea concordata anche a livello Nato: supporto diretto all'Ucraina, isolamento della Russia attraverso le sanzioni e difesa dei Paesi limitrofi, in particolare con l'aumento della presenza militare in quelli aderenti alla Nato. Quindi rapidità, ma anche razionalità, perché io ritengo che abbia ragione l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Borrell, quando dice che oggi la priorità è fermare il conflitto: accelerare un'ipotetica adesione dell'Ucraina all'Unione non aiuterebbe la pacificazione dell'area". Lo ha affermato il senatore di Idea-Cambiamo Paolo Romani, intervenendo nel dibattito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La capacità e la rapidità di reazione dell'Unione è stata sicuramente encomiabile sulla triplice linea concordata anche a livello Nato: supporto diretto all', isolamento della Russia attraverso le sanzioni e difesa dei Paesi limitrofi, in particolare con l'aumento della presenza militare in quelli aderenti alla Nato. Quindi rapidità, ma anche razionalità, perché io ritengo che abbia ragione l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Borrell, quando dice che oggi la priorità è fermare il conflitto:un'ipotetica adesione dell'all'Unione non aiuterebbe ladell'area". Lo ha affermato il senatore di Idea-Cambiamo Paolo, intervenendo nel dibattito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Questo ...

