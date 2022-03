Ucraina, Manfredi: “Bene la generosità ma aiuti siano organizzati” (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Ci vuole tanta generosità ma anche tanta organizzazione. Evitiamo che queste raccolte siano non coordinate perché è impossibile mandare materiale in Ucraina’‘. E’ l’invito che il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rivolge alla cittadinanza che in questi giorni si è mobilitata per raccogliere beni e materiali da destinare alla popolazione Ucraina sotto assedio. Manfredi ha ricordato che l’amministrazione è già organizzata con la Protezione civile e con la Croce Rossa ”per garantire tutto il necessario alle famiglie che arrivano. Bene il lavoro dei volontari ma che sia organizzato’‘. E proprio in queste ore, il Comune ha lanciato sul proprio sito istituzionale un form per raccogliere ”disponibilità e incanalarle – ha spiegato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Ci vuole tantama anche tanta organizzazione. Evitiamo che queste raccoltenon coordinate perché è impossibile mandare materiale in’‘. E’ l’invito che il sindaco di Napoli, Gaetano, rivolge alla cittadinanza che in questi giorni si è mobilitata per raccogliere beni e materiali da destinare alla popolazionesotto assedio.ha ricordato che l’amministrazione è già organizzata con la Protezione civile e con la Croce Rossa ”per garantire tutto il necessario alle famiglie che arrivano.il lavoro dei volontari ma che sia organizzato’‘. E proprio in queste ore, il Comune ha lanciato sul proprio sito istituzionale un form per raccogliere ”disponibilità e incanalarle – ha spiegato ...

Advertising

anteprima24 : ** #Ucraina, #Manfredi: 'Bene la generosità ma #Aiuti siano organizzati' ** - PupiaTv : Manfredi - Guerra in Ucraina, Napoli prepara l'accoglienza (01.03.22) - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Guerra in Ucraina, Manfredi: “Ci aspettiamo migliaia di profughi a Napoli” - NapoliToday : #Cronaca Guerra in Ucraina, Manfredi: “Ci aspettiamo migliaia di profughi a Napoli” - TeleCapriNews : Ucraina, il sindaco di Napoli Manfredi: “Massimo sostegno umanitario ai profughi, il Comune provvederà a coordinare… -