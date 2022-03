Ucraina | il Kosovo chiede di entrare nella Nato La presidente Osmani | “Siamo la seconda linea del fronte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Il via libera di Bruxelles alla candidatura dell’come paese membro dell’Ue ha spinto il– che non fa parte dell’Onu, né die Ue – are dinell’Alleanza Atlantica. “Alla luce della situazione in, è arrivato il momento che ilentri” ha affermato lakosovara Vjosadurante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan trasmessa dalla Tv di Stato turca Trt.ha lanciato un appello alturco per aiutare il Paese adnell’Alleanza Atlantica. “La Turchia non ha problemi a riguardo” ha affermato Erdogan rispetto alla ...