Spara e uccide l'ex fidanzata parrucchiera: orrore nel salone di bellezza (Di martedì 1 marzo 2022) L'assassino non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la vittima, durata 8 mesi. Dopo l'omicidio l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Tutta la comunità del salernitano è sconvolta Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) L'assassino non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la vittima, durata 8 mesi. Dopo l'omicidio l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Tutta la comunità del salernitano è sconvolta

