Michelle Hunziker vola alle Maldive con le figlie | dopo l’annuncio del divorzio | “Per staccare un po’”

Advertising

UnaDonna_it : Tomaso Trussardi ha già dimenticato Michelle Hunziker? Nonostante i tanti impegni, lo stilista ha trovato il tempo… - VelvetMagIta : Michelle Hunziker vola via dall’Italia con le sue due figlie: il motivo #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Dopo l'addio al marito e lo show in tv Michelle Hunziker vola alle Maldive: «Stacco un po'» - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker alle Maldive con le bimbe: “Sono dall’altra parte del mondo per staccare un po’”… - zazoomblog : Michelle Hunziker in vacanza alle Maldive dopo l’addio a Trussardi: «Mi sento a disagio» ecco il motivo (FOTO) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Leggi Anchealle Maldive con le bimbe: 'Sono dall'altra parte del mondo per staccare un po'' Sfilano a distanza, su due rotte completamente diverse, proprio come le strade che hanno intrapreso. ...Tempo di vacanze per. Necessaria una pausa, un break, dopo la traumatica rottura con Tomaso Trussardi , lo tsunami di gossip che ne è seguito e poi l'impegno conImpossibile , lo spettacolo in ...La showgirl 45enne in vacanza alle Maldive in bikini è sempre spaziale La svizzera grazie a una sana alimentazione, al fitness e agli integratori si mantiene al top Michelle Hunziker alle Maldive si m ...Michelle Hunziker ha deciso di andare via, non ce la faceva più: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle conduttrici che ha rubato il cuore degli italiani per la sua ironia, simpatia e ...