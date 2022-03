Lucio Dalla, com’è ancora profondo il suo mare | Memories (Di martedì 1 marzo 2022) Se fino a quel 1° marzo 2012 abbiamo respirato liberamente in superficie, con la morte di Lucio Dalla ci siamo tutti scoperti in apnea. Un malore dopo la colazione nella splendida cornice di Montreux, le lacrime di Andrea Mingardi e della corista Emanuela Cortesi, poi le notizie che nessuno vorrebbe leggere. Lucio Dalla sta per compiere 69 anni. Nato il 4 marzo 1943, la sera prima si è esibito per il Montreux Jazz Festival, e per tutta la vita ha cantato l’amore, la morte, il sorriso e il pianto, la passione e la rabbia. Un ultimo schianto di ottimismo in una mattina assolata, nessuna stanchezza per quel lavoro d’artista che, come si sa, succhia le energie anche al fisico più allenato. Poi la morte, la terribile sorella della vita che Lucio Dalla ci ha insegnato ad apprezzare senza ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Se fino a quel 1° marzo 2012 abbiamo respirato liberamente in superficie, con la morte dici siamo tutti scoperti in apnea. Un malore dopo la colazione nella splendida cornice di Montreux, le lacrime di Andrea Mingardi e della corista Emanuela Cortesi, poi le notizie che nessuno vorrebbe leggere.sta per compiere 69 anni. Nato il 4 marzo 1943, la sera prima si è esibito per il Montreux Jazz Festival, e per tutta la vita ha cantato l’amore, la morte, il sorriso e il pianto, la passione e la rabbia. Un ultimo schianto di ottimismo in una mattina assolata, nessuna stanchezza per quel lavoro d’artista che, come si sa, succhia le energie anche al fisico più allenato. Poi la morte, la terribile sorella della vita checi ha insegnato ad apprezzare senza ...

