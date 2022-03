L’orologio che segna la fine del mondo si trova a Roma: ecco quanto tempo manca all’apocalisse (Di martedì 1 marzo 2022) Oltre che sulla crisi dell’Ucraina, i riflettori di tutto il mondo sono accesi sul cambiamento climatico e tra le iniziative per sensibilizzare c’è anche il “Climate Clock“, L’orologio che indica quanto tempo rimane prima di superare la temperatura del pianeta fissata dagli scienziati e correre irrimediabilmente verso la ‘fine del mondo’. Climate Clock: L’orologio che parla di fine del mondo L’orologio è stato pubblicato online a partire dal 2015 e viene periodicamente aggiornato in base agli studi climatici. Aggiornato di tanto in tanto sulla base dei nuovi studi, tra cui il Sixth Assestment Report delle Nazioni Unite, i dati non sono affatto rassicuranti. Le informazioni segnate ... Leggi su blog.libero (Di martedì 1 marzo 2022) Oltre che sulla crisi dell’Ucraina, i riflettori di tutto ilsono accesi sul cambiamento climatico e tra le iniziative per sensibilizzare c’è anche il “Climate Clock“,che indicarimane prima di superare la temperatura del pianeta fissata dagli scienziati e correre irrimediabilmente verso la ‘del’. Climate Clock:che parla didelè stato pubblicato online a partire dal 2015 e viene periodicamente aggiornato in base agli studi climatici. Aggiornato di tanto in tanto sulla base dei nuovi studi, tra cui il Sixth Assestment Report delle Nazioni Unite, i dati non sono affatto rassicuranti. Le informazionite ...

