Laino Borgo Mangia plastica | il Comune riceve 20 mila euro dal Ministero per la Transizione ecologica

(Di martedì 1 marzo 2022) Rafforzare la modalità della raccolta differenziata, sottolineando il valore del riciclo e incentivando il risparmio per i cittadini. Ildiha ricevuto dalper lacirca 20per l’acquisto di un compattatore dellanell’ambito del bando nazionaleche incentiva questo nuovo modo di riciclare questo tipo di frazione. «Un risultato importante per la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco diMariangelina Russo – che guarda al futuro rafforzando la modalità della raccolta differenziata che abbiamo sposato e continuiamo a rilanciare in un’ottica di sostenibilità e ...

