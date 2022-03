I 5 Stelle lavorano per l’Ucraina nell’Ue Parola di Castaldo

Leggi su formiche

(Di martedì 1 marzo 2022) Si tratta per il cessate il fuoco. Gli esiti dei negoziati tra Russia e Ucraina sono ancora avvolti da una nube di incertezza. I vertici si susseguono. L’Europa ha deciso di mandare armi e sostenere la causa ucraina in chiave anti-Putin. Nel frattempo, c’è chi si domanda quale sia il ruolo dell’Italia e della politica nostrana in questa partita che sta ridisegnando gli equilibri geopolitici. A dissipare un po’ di dubbi è Fabio Massimo, europarlamentare Movimento 5, già vicepresidente del Parlamento europeo. L’Europa sta cambiando rotta. Ha scelto di schierarsi e inviare armi a Kiev. Come valuta questa scelta? L’Europa non ha cambiato rotta ma è rimasta coerente e fedele ai suoi obiettivi e valori fondanti che sono la promozione della pace, la difesa della dignità umana, della libertà e della democrazia calpestati dalla riprovevole ...