Umidità in casa: cosa fare in presenza di muffa, condensa e infiltrazioni? (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Umidità presente negli ambienti indoor è un fenomeno estremamente diffuso che può dipendere da diversi fattori. Una delle manifestazioni più comuni è quella che si verifica per effetto della condensa, ma le cause scatenanti possono essere davvero numerose. In particolare, si parla di Umidità da condensaquando, a causa di un’elevata differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’edificio, l’aria satura di vapore acqueo passa dallo stato gassoso allo stato liquido, depositandosi sulle pareti fredde sotto forma di goccioline d’acqua. Qualora i problemi di Umidità siano localizzati soprattutto nei locali scantinati o a livello strada, la causa è invece da ricercare nell’Umidità di risalita dal terreno, cioè quell’acqua proveniente dal sottosuolo che si propaga, per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’presente negli ambienti indoor è un fenomeno estremamente diffuso che può dipendere da diversi fattori. Una delle manifestazioni più comuni è quella che si verifica per effetto della, ma le cause scatenanti possono essere davvero numerose. In particolare, si parla didaquando, a causa di un’elevata differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno dell’edificio, l’aria satura di vapore acqueo passa dallo stato gassoso allo stato liquido, depositandosi sulle pareti fredde sotto forma di goccioline d’acqua. Qualora i problemi disiano localizzati soprattutto nei locali scantinati o a livello strada, la causa è invece da ricercare nell’di risalita dal terreno, cioè quell’acqua proveniente dal sottosuolo che si propaga, per ...

Advertising

testnapproved : Deumidificatore Casa, 2300m L, Temporizzazione 48 Ore, Sbrinamento automatico, Doppio Semiconduttore, Sensore di Um… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Rosa vive con i suoi quattro figli in una piccola casa piena di muffa e umidità. Il suo appello a #Pomeriggio5: 'Le isti… - decadenzaepanna : Conv tra me e me quando devo cercare casa: “Allora amo qui c’è un problemino di umidità, delle perdite d’acqua e u… - giraldi_luciana : Non torneremo a casa, amore mio. Una bomba è esplosa sulle foto dei nostri bambini, sull’intonaco mangiato dall’u… - CenciAngelo : @noitre32 Guarda se aprissero le miniere di carbone , sarebbe meglio ! Quando si usava il carbone per scaldare la c… -