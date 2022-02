Rubati gioielli in un’abitazione della zona alta della città (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Furto in abitazione nella serata di ieri in via Pasquale Centore nella zona Capodimonte. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono penetrati in casa e hanno rubato 2 bracciali in oro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Furto in abitazione nella serata di ieri in via Pasquale Centore nellaCapodimonte. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono penetrati in casa e hanno rubato 2 bracciali in oro. Sul posto sono intervenuti i Carabinierilocale Stazione per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

