Nonna e nipotina ucraine trovano la salvezza a Fiumicino: sono le prime rifugiate (Di lunedì 28 febbraio 2022) Fiumicino – Un po’ disorientate, senza parlare né italiano né in inglese, ma solo l’ucraino, sono arrivate nel primo pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino con un volo dalla Romania, via Iasi. sono una Nonna e la sua nipotina di 7 anni, provenienti dalla zona ucraina di Mykolaiv, vicino Odessa. Dopo un viaggio dal confine fino in Moldavia sono riuscite ad entrare in Romania e da qui in aereo fino a Roma. Una volta sbarcate, si sono presentate negli uffici della polizia di frontiera per chiedere lo status di rifugiate. Si tratta del primo caso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto giunti in aereo allo scalo romano e dove hanno chiesto direttamente qui l’asilo. Al seguito una valigia neanche troppo grande ed uno zainetto nero la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022)– Un po’ disorientate, senza parlare né italiano né in inglese, ma solo l’ucraino,arrivate nel primo pomeriggio all’aeroporto dicon un volo dalla Romania, via Iasi.unae la suadi 7 anni, provenienti dalla zona ucraina di Mykolaiv, vicino Odessa. Dopo un viaggio dal confine fino in Moldaviariuscite ad entrare in Romania e da qui in aereo fino a Roma. Una volta sbarcate, sipresentate negli uffici della polizia di frontiera per chiedere lo status di. Si tratta del primo caso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto giunti in aereo allo scalo romano e dove hanno chiesto direttamente qui l’asilo. Al seguito una valigia neanche troppo grande ed uno zainetto nero la ...

