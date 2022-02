Marchegiani: ‘Milan, Tonali è in calo’ (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Il Kessie di questo momento non sta dando quell’apporto di sostanza, gestione e capacità di tenere unita la squadra che ha... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Il Kessie di questo momento non sta dando quell’apporto di sostanza, gestione e capacità di tenere unita la squadra che ha...

Advertising

gilnar76 : Marchegiani: «Vi spiego perchè le ultime due partite sono un grande rammarico per il #Milan» #Acmilan #Seriea… - Milannews24_com : #Marchegiani: «Vi spiego perchè le ultime due partite sono un grande rammarico per il #Milan» - sportli26181512 : Marchegiani: 'Gli ultimi due pareggi sono un peccato per il Milan, non le hanno sapute gestire': Intervenuto a Sky… - MilanWorldForum : Di Canio, Bergomi e Marchegiani sul Milan e sulla lotta scudetto Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Di Canio, Bergomi e Marchegiani sul Milan e sulla lotta scudetto Le dichiarazioni -) -